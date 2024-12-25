Католическое Рождество в 2024 году: дата, история и традиции праздника

В мире более 1,3 миллиарда католиков — это 17,7 процента всего населения Земли. В России католическое Рождество будут праздновать около миллиона христиан. «Лента.ру» называет дату празднования в 2024 году, рассказывает об истории и традициях торжества, а также предлагает идеи для подарков.

Дата

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Рождество Христово — один из важнейших праздников в католических странах. В отличие от шумного и компанейского Нового года, это праздник тихий и семейный, его принято отмечать с родными.

Католики празднуют Рождество в ночь с 24 на 25 декабря. В 2024 году это ночь со вторника на среду

В эти же дни праздник отмечают протестанты, живущие по григорианскому календарю. Кроме того, в эти даты Рождество празднуют 11 из 15 поместных православных церквей мира, которые придерживаются новоюлианского календаря (он совпадает с григорианским).

В отличие от православных, католики отмечают католический праздник Рождества восемь дней — этот период называют октавой.

История праздника

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Рождество — большое торжество: христиане празднуют день рождения сына Божьего Иисуса Христа. Историк Секст Юлий Африкан был первым, кто назвал 25 декабря датой рождения Иисуса. В церковный календарь дата была внесена в 221 году.

В 337 году Папа Римский Юлий I официально утвердил дату праздника, заменив языческое торжество христианским. Дело в том, что в Римской империи 25 декабря язычники отмечали день рождения Непобедимого Солнца (Dies natalis Solis Invicti). Праздник приходился на дни, в которые обычно наступало зимнее солнцестояние, и предвещал приближение весны и лета.

Почему католики и православные отмечают Рождество в разные даты? Изначально церковь устанавливала праздники по юлианскому календарю, впервые введенному еще в 45 году до нашей эры. Длительность года по юлианскому календарю не соответствовала сроку, за который Земля совершает оборот вокруг Солнца. Поэтому со временем возникли сложности с расчетом дня Пасхи, появились ошибки и назрела необходимость коррекции календаря. В XVI веке Папа Римский Григорий XIII утвердил астрономически более точный календарь, который называют «новым стилем». Григорианский календарь сдвинули на несколько дней вперед, чтобы наверстать упущенное время, и добавили более точный расчет високосных лет. Так, 1582 году в Риме после 4 октября наступило сразу 15 число — счет дней сдвинули на 10 суток вперед. Россия, в те годы — РСФСР, перешла на григорианский календарь в 1918 году, но православная церковь не стала менять традиций. Поэтому до сих пор православные христиане, следуя юлианскому календарю, празднуют Рождество 7 января. Разница в датах объясняется тем, что юлианский календарь отстает от григорианского на 13 дней.

Католики в мире

Католицизм — основная религия во многих европейских странах, хотя зародился он на Ближнем Востоке. Сейчас большинство современных католиков также живут вне Европы. По прогнозам исследователей, к 2050 году 75 процентов католиков будут жить за пределами западных стран.

Топ-11 стран по числу католиков Бразилия — 105,3 миллиона жителей

— 105,3 миллиона жителей Мексика — 91,2 миллиона жителей

— 91,2 миллиона жителей Филиппины — 86 миллиона жителей

— 86 миллиона жителей США — 67 миллиона жителей

— 67 миллиона жителей Италия — 42 миллиона жителей

— 42 миллиона жителей Конго — 37 миллиона жителей

— 37 миллиона жителей Колумбия — 34 миллиона жителей

— 34 миллиона жителей Нидерланды — 33,3 миллиона жителей

— 33,3 миллиона жителей Франция — 31.3 миллиона жителей

— 31.3 миллиона жителей Польша — 27,1 миллиона жителей

В Африке самая молодая по возрасту прихожан католическая церковь. При этом с 1900 года доля католиков на этом континенте увеличилась с 1,9 миллиона до приблизительно 236 миллионов.

Суть праздника

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В этот день христиане празднуют рождение на земле сына Божьего Иисуса Христа: с одной стороны, они отмечают сам факт чудесного боговоплощения в мире людей, а с другой — воспринимают это как проявление безмерной любви Господа, пославшего своего cына для спасения человечества.

В Библии рождение Иисуса описано в Евангелиях от Матфея и Луки.

Но ангел сказал им: «Не бойтесь. Я пришел сообщить вам весть, что принесет великую радость всему народу! Сегодня в городе Давида родился ваш Спаситель — Христос, Господь!» Евангелие от Луки 2:10-11

Родит же Сына, и наречешь Ему имя Иисус, ибо Он спасет людей Своих от грехов их Евангелие от Матфея 1:21

Традиции

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Рождественская октава

Восьмидневный праздничный период начинается 25 декабря в Рождество Христово и заканчивается 1 января в Торжество Пресвятой Богородицы. Рождество отмечают как октаву с VII века. Сегодня это одна из двух католических октав, вторая — Пасха.

Памятные дни рождественской октавы 25 декабря — Рождество Христово

— Рождество Христово 26 декабря — Память Стефана Первомученика

— Память Стефана Первомученика 27 декабря — Память Иоанна Богослова

— Память Иоанна Богослова 28 декабря — Память Невинных младенцев Вифлеемских

— Память Невинных младенцев Вифлеемских 29 декабря — Память Фомы Бекета

— Память Фомы Бекета воскресенье между 26 и 31 декабря или 30 декабря , если в этот период нет воскресенья — Праздник Святого Семейства

или , если в этот период нет воскресенья — Праздник Святого Семейства 31 декабря — Память Сильвестра I, Папы Римского

— Память Сильвестра I, Папы Римского 1 января — Торжество Пресвятой Богородицы

Во время рождественской октавы на мессах ежедневно поют древний богослужебный гимн «Глория». Кроме того, для проведения службы в эти восемь дней священники облачаются в белое. Однако есть исключения, когда священнослужители надевают красное — символ мученичества: в День святого Стефана Первомученика и День памяти невинных младенцев Вифлеемских.

Главные праздники в католицизме 1 мая — день памяти Святого Иосифа-Труженика

— день памяти Святого Иосифа-Труженика 9 мая — Вознесение Господне

— Вознесение Господне 19 мая — Сошествие Святого Духа (Пятидесятница), торжество

— Сошествие Святого Духа (Пятидесятница), торжество 30 мая — торжество Пресвятейшего Тела и Крови Христа (Божье Тело)

— торжество Пресвятейшего Тела и Крови Христа (Божье Тело) 24 июня — Рождество Святого Иоанна Крестителя, торжество

— Рождество Святого Иоанна Крестителя, торжество 29 июня — Святых апостолов Петра и Павла, торжество

— Святых апостолов Петра и Павла, торжество 6 августа — Преображение Господне, праздник

— Преображение Господне, праздник 9 декабря — торжество Непорочного Зачатия Девы Марии

— торжество Непорочного Зачатия Девы Марии 29 декабря — Святое Семейство Иисус, Мария и Иосиф, праздник

12 дней католического Рождества

У католиков есть традиция праздновать Рождество дольше октавы: 12-дневный период начинается с Рождества (25 декабря) и заканчивается праздником Богоявления (6 января) — это момент встречи Сына Божьего с тремя волхвами.

Христиане верят, что путь волхвов, которые отправились поклониться новорожденному Иисусу после появления на небе Вифлеемской звезды, занял как раз 12 дней.

Когда же Иисус родился в Вифлееме Иудейском во дни царя Ирода, пришли в Иерусалим волхвы с востока и говорят: где родившийся Царь Иудейский? ибо мы видели звезду Его на востоке и пришли поклониться Ему Евангелие от Матфея 2:1-2

Как католики отмечают Рождество

Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости

Месса

Для всех христиан Рождество — важнейший праздник в календаре наряду с Пасхой. В праздник проводят три мессы: ночную, утреннюю и дневную.

Полуночная служба известна как месса ангелов. По преданию, Иисус родился в полночь в яслях в Вифлееме, поэтому поздняя ночная месса служится в честь часа, когда родился Иисус. Традиция полуночной мессы зародилась на Востоке. К 430 году этот обычай дошел до Запада, когда Папа Римский Сикст III провел мессу в базилике Санта-Мария-Маджоре.

Месса на рассвете, известная как пастырская, проходит одновременно с восходом солнца. Солнечный свет символизирует свет Иисуса, пришедшего в мир ради спасения людей от греха.

Дневную королевскую мессу служат при полном свете дня. Во время службы читают Евангелие от Иоанна 1:1-18.

Украшение дома

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Рождественское дерево стало традицией католического Рождества еще в XV веке. В 1494 году гуманист эпохи Возрождения Себастьян Брант описал обычай ставить в домах ветки ели. В XVII веке рождественскую елку украшали яблоками и свечами.

Адвент в римско-католической церкви — время подготовки к Рождеству. Он длится четыре недели и включает четыре воскресенья

В домах ставят еловый адвент-венок с четырьмя свечами, обозначающими четыре воскресенья Адвента.

Предок адвент-венка — еловый венок с 24 свечами (поскольку с 1 декабря 24 дня до Рождества), позже количество свечей сократили из соображений безопасности. Вместо ежедневного зажигания свечей сегодня принято открывать ячейки адвент-календарей.

Что такое адвент-календарь? Это календари с отсеками для подарков — по одному на каждый день с 1 декабря до Рождества. За заслонкой или дверцей скрывается сюрприз: сладость, игрушка, записка с пожеланием или с заданием.



Праздничный стол

Фото: VICUSCHKA / Getty Images

В Италии существует множество традиционных рождественских блюд. Они сильно отличаются от региона к региону, различается и время празднования: в центре и на юге страны главная трапеза — ужин 24 декабря, а на севере — обед 25 числа.

Соленая треска — одно из главных блюд на столах в Лацио, где также подают жареные овощи. В Риме в канун Рождества обязательно подают рыбный суп или пасту с брокколи в бульоне из ската. Кроме того, в центральном регионе подают спагетти с анчоусами, жареного или сушеного угря и салат из цикория. В качестве десерта подают сухофрукты и панеттоне.

В Германии невозможно представить Рождества без кекса штоллен. Его готовят с апельсиновыми цукатами и марципаном. Кроме того, на праздничном столе обязательно присутствует глинтвейн. Вино настаивают на мускатном орехе, ванили и звездчатом анисе, а затем добавляют немного меда.

Ни одно британское Рождество не обходится без пудинга. В него добавляют смесь сухофруктов, засахаренную цитрусовую цедру, яблоки и бренди, который придает блюду глубокий и сложный вкус.

Маринованная рыба — традиционный южноафриканский деликатес, особенно популярный в Кейптауне в период Рождества. Рыбу маринуют в уксусе со специями.

Изначально блюдо подавали на Пасху, поскольку во времена Капской колонии рабы получали отпуск только в этот праздник. Местные усердно готовились к торжеству и специально готовили еду заранее. Впоследствии блюдо стало традиционным и на Рождество.

Что подарить

Елочные игрушки

Всегда актуально, ведь чем богаче коллекция игрушек, тем приятнее украшать елку. Тем более что стеклянные изделия время от времени бьются. Такой подарок можно персонализировать: сделать самостоятельно, раскрасить или же просто подписать.

Свеча

Идеальный подарок для самого темного времени года. Можно выбрать ароматизированную, но нюансы желательно оговорить с получателем презента заранее. Одним нравятся свечи из линейки товаров парфюмерных брендов, другие любят гастрономические ароматы вроде ванили или корицы, а третьим важно, чтобы не пахло вообще ничем.

Панеттоне

Панеттоне — это традиционный итальянский рождественский хлеб с фруктами и орехами. Он символизирует изобилие и радость, что идеально соответствует духу Рождества. Выпечку можно найти в самых разных вариантах: без начинки, с орехами и с цукатами.