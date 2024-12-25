Крики пострадавших в самолете сразу после крушения в Казахстане попали на видео

Пассажиры сняли на видео обстановку в самолете сразу после крушения в Казахстане

Осторожно: в ролике есть кадры с людьми, пострадавшими во время крушения.

Пассажиры самолета Azerbaijan Airlines (AZAL) сняли на видео обстановку в салоне сразу после крушения в Казахстане. Ролик попал в распоряжение Telegram-канала 112.

На кадрах слышны стоны и крики пострадавших в хвостовой части самолета. Люди просят о помощи и пытаются выбраться из лайнера самостоятельно. Также видны разбросанные кресла, спасательные жилеты и еда.

Ранее появился ролик, снятый одним из пассажиров за несколько минут до трагедии. На нем показано, что кислородные маски выпали не над всеми сиденьями.

Азербайджанский самолет разбился в Актау 25 декабря. На борту было 67 человек, в том числе граждане России, Азербайджана, Казахстана и Киргизии. По последним данным, 32 человека выжили.