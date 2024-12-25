Лавров рассказал о назначении нового посла России в США

Лавров: США приветствовали кандидатуру нового посла России в Вашингтоне

США приветствовали кандидатуру нового российского посла в Вашингтоне, сообщил глава МИД России Сергей Лавров. Его цитируетРИА Новости.

«Это не демарш. Американцы, если говорить об их отношении к новой кандидатуре, они сказали, что приветствуют назначение профессионала, который большинство своей карьеры посвятил советско-американским, российско-американским отношениям», — рассказал министр.

По словам Лаврова, дата выезда нового посла планируется с учетом скорой инаугурации избранного президента США Дональда Трампа.

Ранее Лавров заявил, что у Москвы нет иллюзий насчет наступления перемен в конфликте на Украине с приходом Трампа в Белый дом.