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13:09, 25 декабря 2024Мир

Лавров рассказал о назначении нового посла России в США

Лавров: США приветствовали кандидатуру нового посла России в Вашингтоне
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Aaron Siirila / Wikimedia

США приветствовали кандидатуру нового российского посла в Вашингтоне, сообщил глава МИД России Сергей Лавров. Его цитируетРИА Новости.

«Это не демарш. Американцы, если говорить об их отношении к новой кандидатуре, они сказали, что приветствуют назначение профессионала, который большинство своей карьеры посвятил советско-американским, российско-американским отношениям», — рассказал министр.

По словам Лаврова, дата выезда нового посла планируется с учетом скорой инаугурации избранного президента США Дональда Трампа.

Ранее Лавров заявил, что у Москвы нет иллюзий насчет наступления перемен в конфликте на Украине с приходом Трампа в Белый дом.

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