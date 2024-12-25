На Украине заявили о крайне сложной ситуации в энергосистеме после взрывов

Ситуация в энергосистеме на Украине крайне сложная. Об этом заявил глава администрации Черкасской области Игорь Табурец в своем Telegram-канале.
По его словам, массовый обстрел российскими войсками украинских энергообъектов привел к проблемам с электрообеспечением. Он напомнил, что с 24 декабря в области действуют затяжные воздушные тревоги, а также фиксируются графики отключений света.
Ранее на Украине заявили о повреждениях ТЭС после взрывов. Энергетическая компания ДТЭК сообщила, что энергетики начали работу над устранением последствий ударов.