На Украине заявили о повреждениях ТЭС после взрывов

Украинская энергокомпания ДТЭК заявила о повреждениях ТЭС после взрывов

На Украине было повреждено оборудование теплоэлектростанций (ТЭС) энергетической компании ДТЭК. Об этом сообщила пресс-служба холдинга в своем Telegram-канале.

«В результате массированной атаки было серьезно повреждено оборудование ТЭС», — заявили в ДТЭК. Отмечается, что энергетики начали работу над устранением последствий взрывов.

25 декабря Российская армия нанесла массированный удар по объектам на Украине. Рано утром объявили воздушную тревогу по всей стране. Как минимум семь ударов было нанесено по Харькову. Помимо этого, взрывы гремели в Киеве, Кременчуге, Днепропетровске, Кривом Роге, Ивано-Франковской области.