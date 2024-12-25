Над российским регионом сбили два беспилотника

Губернатор Богомаз: над Брянской областью уничтожили два беспилотника

Брянская область подверглась атаке беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом сообщил губернатор Александр Богомаз в своем Telegram-канале.

Он уточнил, что над регионом сбили два украинских дрона самолетного типа. В результате никто не пострадал, информация о разрушениях не поступала. На месте происшествия работают оперативные и экстренные службы.

Ранее стало известно о попадании беспилотника в здание академии МВД в Нижнем Новгород. Врезавшийся в здание дрон был без взрывного устройства, из-за чего взрыва и возгорания не последовало.