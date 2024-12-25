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19:33, 25 декабря 2024Спорт

Назван самый популярный боец на голых кулаках TOP DOG по сумме ставок у букмекеров

Игорь Ионов — самый популярный боец TOP DOG по сумме ставок у букмекеров
Андрей Стрельцов
Андрей Стрельцов (Редактор отдела «Спорт»)
Игорь Ионов

Игорь Ионов. Кадр: Ушатайка / YouTube

Российский боец на голых кулаках Игорь Ионов по прозвищу Имеля назван самым популярным представителем промоушена TOP DOG по количеству ставок в букмекерской конторе Olimpbet в 2024 году. Об этом сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

Бой Ионова с Олегом Фомичевым, прошедший 21 декабря, стал самым популярным по сумме ставок, а поединок Николая Чибисова с Николаем Горбуновым — по их количеству.

Доля ставок, завершившихся выигрышем для клиентов в 2024 году, составила 28,5 процента. Самый крупный выигрыш на кулачных боях равнялся 470 тысячам рублей.

По данным Olimpbet, клиенты в 2024 году стали чаще ставить на бои под эгидой Top Dog. Количество ставок выросло на 39 процентов, а их объем — на 50 процентов. .

Бой Ионова с Фолмичевым завершился победой последнего судейским решением. Фомичев удержал пояс чемпиона TOP DOG в полутяжелом весе.

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