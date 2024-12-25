Назван самый популярный боец на голых кулаках TOP DOG по сумме ставок у букмекеров

Российский боец на голых кулаках Игорь Ионов по прозвищу Имеля назван самым популярным представителем промоушена TOP DOG по количеству ставок в букмекерской конторе Olimpbet в 2024 году. Об этом сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру».
Бой Ионова с Олегом Фомичевым, прошедший 21 декабря, стал самым популярным по сумме ставок, а поединок Николая Чибисова с Николаем Горбуновым — по их количеству.
Доля ставок, завершившихся выигрышем для клиентов в 2024 году, составила 28,5 процента. Самый крупный выигрыш на кулачных боях равнялся 470 тысячам рублей.
По данным Olimpbet, клиенты в 2024 году стали чаще ставить на бои под эгидой Top Dog. Количество ставок выросло на 39 процентов, а их объем — на 50 процентов. .
Бой Ионова с Фолмичевым завершился победой последнего судейским решением. Фомичев удержал пояс чемпиона TOP DOG в полутяжелом весе.