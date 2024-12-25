Названо число выживших после крушения пассажирского самолета в Казахстане

«Sputnik Казахстан»: 12 человек выжили после крушения самолета в Казахстане

12 человек выжили после крушения пассажирского самолета азербайджанской авиакомпании Az Airlines в Казахстане. Такое число назвали в Telegram-канале «Sputnik Казахстан».

В настоящее время Минздрав страны уточняет точные данные. На борту находились граждане Казахстана, Азербайджана, России, Таджикистана и Киргизии.

Уточняется, что крушение потерпел лайнер Embraer 190 AHY8243 Az Airlines. Он подал сигнал ЧС из-за столкновения с птицей и нарушения рулевого управления с посадкой. Также известно, что изначально самолет летел из Баку в Грозный, но из-за тумана был перенаправлен в Махачкалу.