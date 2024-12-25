Названы способы экологично встретить Новый год

«Лемана ПРО» советует отказаться от блестящей бумаги на Новый год ради экологии

Отказ от блестящей бумаги и некоторых других атрибутов праздника помогут сделать новогодний период, когда количество отходов значительно возрастает, более экологичным. Советы по снижению влияния праздника на планету дали эксперты в сфере устойчивого развития сети товаров для строительства и обустройства дом «Лемана ПРО», пишут «Известия».

Блестящая бумага и ленточки сразу же оказываются в мусорной корзине после распаковки подарков. По словам специалистов, более экологичной альтернативой станут крафт-бумага и бечевка, однако лучше вовсе отказаться от упаковки. Что касается самих подарков, стоит выбирать полезные вещи вместо сувениров.

Эксперты также посоветовали самостоятельно изготовить декор для дома из натуральных материалов, например, шишек и сухоцветов. Кроме того, существуют специальные новогодние свопы, на которых можно поменяться игрушками и декором с другими людьми. Лучше выбирать энергосберегающие гирлянды, отказаться от хлопушек и фейерверков.

При подготовке праздничного ужина стоит заранее составить список необходимых продуктов, чтобы избежать лишних покупок. Следует выбирать местные продукты, которые продаются без упаковки. Готовить нужно не больше, чем действительно получится съесть.

После окончания праздников бумагу, стекло и пластик лучше сдать в пункты раздельного сбора отходов. Живую елку также можно отправить на переработку.

Ранее биолог Юрий Мануков дал совет по украшению елки владельцам домашних животных. Он отметил, что в домах с питомцами лучше ставить искусственное дерево.