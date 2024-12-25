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09:29, 25 декабря 2024Бывший СССР

Новые взрывы прогремели в Харькове

Несколько взрывов прогремело в Харькове утром 25 декабря
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (Редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Sofiia Gatilova / Reuters

Несколько взрывов прогремело в Харькове утром 25 декабря. Об этом сообщает украинское издание «Общественное» в своем Telegram-канале.

Сообщение о взрывах появилось в 9:23 25 декабря. Взрывы прогремели на фоне ранее объявленной воздушной тревоги.

Военно-воздушные силы Украины после взрывов также сообщили в Telegram-канале о появлении беспилотных летательных аппаратов над городом. Глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов заявил об отсутствии пострадавших в результате взрывов.

Ранее в Харькове пропали свет, вода и отопление на фоне массированного удара Вооруженных сил России. СМИ сообщали о серии из десяти взрывов в городе, места происшествий не уточнялись.

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