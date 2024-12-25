Очевидцы сообщили о задымлении на территории Кремля в Казани

Жители Казани сообщили о задымлении на территории городского Кремля

Жители Казани сообщили о задымлении на территории городского Кремля. Снятые очевидцами кадры публикует Telegram-канал «КазаньДа».

По информации портала, на место предполагаемого инцидента выехали уже шесть пожарных автомобилей и сотрудники полиции.

Причины задымления неизвестны, о пострадавших не сообщается.

Утром 25 декабря власти Казани ограничивали работу городского аэропорта для обеспечения безопасности полетов. По данным Shot, это было связано с угрозой атаки беспилотников Вооруженных сил Украины на регион.