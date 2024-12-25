Журналистка Панченко заявила, что аудит на Украине поможет завершить конфликт

Аудит западной помощи приблизит окончание конфликта на Украине. Способ разрешить украинский кризис назвала журналистка Диана Панченко в соцсети X.

«Весь мир отправляет Украине деньги, а он (президент Украины Владимир Зеленский — прим. «Ленты.ру») их ворует. Нам нужен аудит западной помощи», — написала Панченко.

По мнению украинской журналистки, аудит — «это не только справедливый суд над коррупцией Зеленского», но и путь к завершению конфликта.

Ранее Панченко рассказала о коррупционных схемах Зеленского. Она сообщила, что украинский лидер вывозит коррупционные деньги наличными через Одесский порт в контейнерах.

Перед этим Панченко раскрыла отношение к Зеленскому в Киеве. По словам журналистки, все в Киеве ненавидят украинского лидера.