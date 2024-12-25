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04:54, 25 декабря 2024Бывший СССР

Пленный рассказал о мобилизации больных эпилепсией в ВСУ

РИА Новости: в ВСУ мобилизуют больных эпилепсией и других непригодных к службе
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: Oleksandr Klymenko / Keystone Press Agency / Global Look Press

В Вооруженные силы Украины (ВСУ) мобилизуют непригодных к военной службе, в том числе тех, кто болеет эпилепсией. Об этом РИА Новости рассказал украинский военнопленный Павел Салий.

По его словам, он был мобилизован и проходил обучение на Яворовском полигоне во Львовской области, где также переобучались офицеры запаса. Он подчеркнул, что мобилизованные, которые не подходили по состоянию здоровья, не смогли комиссоваться.

«У нас были люди, которые упали в приступе эпилепсии в первый день занятий. Были люди, которые потеряли сознание. Комиссоваться по состоянию здоровья у многих из них не получилось. Они были признаны годными и отправились дальше выполнять воинскую службу», — сказал он.

Ранее Салий заявил, что украинские военнослужащие минируют мосты, чтобы перекрыть пути отступления сослуживцам. По его словам, он и его товарищ не смогли эвакуироваться, после чего они нашли дом и разместили на нем табличку, на которой написали о готовности сдаться в плен.

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