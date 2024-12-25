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18:16, 25 декабря 2024Бывший СССР

Гращенков заявил о важности российской помощи Узбекистану в деле о покушении на чиновника

Гращенков: Россия обязана помочь Узбекистану в деле о покушении на чиновника
Алена Шаповалова
Алена Шаповалова (Сотрудник отдела «‎Бизнес»)
Илья Гращенков

Илья Гращенков. Фото: Дмитрий Духанин / Коммерсантъ

Российский политолог Илья Гращенков выразил обеспокоенность резонансным делом о покушении на высокопоставленных чиновников в Узбекистане, назвав эту ситуацию важным испытанием для двусторонних отношений между Россией и Узбекистаном.

«Двое наших граждан, Бислан Расаев и Шамиль Темирханов, объявлены в международный розыск по подозрению в покушении на бывшего пресс-секретаря президента Узбекистана Комила Алламжонова и главу Агентства национальных перспективных проектов Дмитрия Ли. Россия и Узбекистан — стратегические партнеры, и мы не можем игнорировать этот вопрос», — подчеркнул Гращенков.

26 октября на автомобиль Range Rover, в котором находился Комил Алламжонов и его водитель, было совершено нападение. Двое мужчин в масках, вооруженных пистолетами и автоматом Калашникова, открыли огонь, однако оружие дало осечку, и покушение провалилось.

Следствие установило, что к организации нападения причастны Бислан Расаев и Шамиль Темирханов. Оба мужчины ранее незаконно проникли на территорию Узбекистана, но их первоначальный план также провалился, после чего они покинули страну.

Позднее координацию покушения взял на себя Жавлон Юнусов, который связался с Шохрухом Ахмедовым. Именно Ахмедов, по данным следствия, был ответственным за вторую попытку нападения.

Расследование также указало на возможную связь бывшего заместителя начальника Службы безопасности президента Узбекистана Отабека Умарова с группой «Офис», которая, как предполагается, играет значительную роль в политической элите и силовых структурах страны.

Скандал привел к масштабным изменениям в руководстве силовых ведомств. Были отправлены в отставку глава Службы государственной безопасности Абдусалом Азизов, а также его ближайшие заместители.

Илья Гращенков в своем заявлении обратил внимание на важность оперативной реакции со стороны российских властей.

«Если эти лица находятся на территории РФ, мы должны оказать помощь узбекской стороне, чтобы разобраться в этом деле. Вопрос к компетентным органам: предпринимаются ли шаги для установления местонахождения этих лиц и их возможной экстрадиции? Надеюсь, что да. Партнерство — это не только экономика, но и взаимная поддержка в борьбе с угрозами», — отметил политолог.

Гращенков напомнил, что в 2023 году товарооборот между Россией и Узбекистаном достиг рекордных $8,5 миллиарда, а лидеры двух стран неоднократно заявляли о совместной борьбе с терроризмом.

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