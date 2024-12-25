Популярная 43-летняя актриса похвасталась фигурой в ярком бикини

43-летняя актриса Бланка Бланко похвасталась фигурой в ярко-красном бикини

Популярная американская актрисе Бланка Бланко похвасталась фигурой в откровенном виде. Соответствующие снимки оказались в распоряжении журналистов издания Daily Mail.

На размещенных кадрах 43-летняя звезда детектива «Слежка» запечатлена в ярко-красном бикини, состоящем из бюстгальтера с треугольными чашками и плавок с завязками на талии. Также можно заметить, что изделие оформлено серебристыми кольцами.

В разговоре с редакторами портала знаменитость раскрыла секрет идеальной формы. Так, Бланко призналась, что ест продукты с повышенным содержанием углеводов один раз в неделю. «Мой организм не привык к большому количеству углеводов, но полностью отказаться от них сложно. Поэтому, когда я ем углеводы раз в неделю, мой организм их быстро перерабатывает», — объяснила собеседница издания.

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