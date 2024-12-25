Появилось видео тушения пожара после взрыва в российском торговом центре

Mash опубликовал видео тушения пожара после взрыва в ТЦ Владикавказа

Появилось видео тушения пожара после взрыва в торговом центре (ТЦ) «Алания Молл» во Владикавказе. Кадры опубликованы в Telegram-канале Mash Gor.

На кадрах видно, как спасатели по ручной пожарной складной лестнице забираются на крышу ТЦ. Из здания в этот момент валит густой дым.

Канал утверждает, что помещение было закрыто на замок, что осложнило задачу спасателей.

О взрыве в торговом центре в российском городе стало известно утром в среду, 25 декабря. Огонь охватил по меньшей мере 800 квадратных метров. По последним данным, пострадали 13 человек — сотрудники торгового центра и случайные прохожие. Уборщицу, которая пришла на работу пораньше спасти не удалось.