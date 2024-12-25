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09:20, 25 декабря 2024Россия

Стали известны подробности о погибшей при взрыве в российском торговом центре

Baza: погибшая при взрыве в торговом центре Владикавказа была уборщицей
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Кадр: Telegram-канал Baza

Погибшая при взрыве в торговом центре «Алания Молл» во Владикавказе была уборщицей. Подробности о ней стали известны изданию Baza.

По данным канала, 57-летняя россиянка пришла на работу пораньше, чтобы подготовить ТЦ перед открытием. Посетителей в здании еще не было, когда раздался взрыв скопившегося в здании газа.

По последним данным, при происшествии пострадали 13 человек. Издание отмечает, что большинство из них — сотрудники российского торгового центра, остальные — случайные прохожие.

О взрыве в торговом центре в российском городе стало известно утром в среду, 25 декабря. В сети распространились кадры пожара в ТЦ Северной Осетии. Огонь охватил, по меньшей мере, 800 квадратных метров.

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