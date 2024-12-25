Появилось видео выжившей в крушении пассажирского самолета в Казахстане

Mash: выжившая при крушении самолета в Казахстане рассказала о происходившем

Выжившая при крушении самолета Embraer 190 авиакомпании AZAL (Azerbaijan Airlines) в Казахстане пассажирка из Владивостока рассказала о происходившем на борту. Видео с ней из больницы появилось у Telegram-канала Mash.

По словам Кристины, перед столкновением с птицей самолет кружил в небе час. При этом бортпроводница предупреждала, что будет жесткая посадка, и советовала пригнуть головы к коленям. Более того, всех людей обязали надеть маски и спасательные жилеты. Во время снижения высоты пассажиры ощутили удар — они предположили, что это птица попала в двигатель.

Поскольку пилоты делали объявления не на русском, Кристина просила попутчицу переводить ей все. Когда лайнер столкнулся с землей, россиянка потеряла сознание. Очнувшись, она поняла, что ее ногу зажало. Пассажирка сама освободилась и покинула борт.

Ранее сообщалось, что Embraer 190 мог быть атакован украинским беспилотником. При этом пилоты могли не заметить дрон. Подтвердится ли версия, станет известно после изучения черного ящика.

Азербайджанский самолет потерпел крушение в Актау, Казахстан. На борту было 67 человек, как минимум 32 из них выжили. Среди находившихся на борту были пассажиры из России, Азербайджана и Киргизии.