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01:32, 25 декабря 2024Россия

Путин назвал надежного союзника России

Путин: Таджикистан — надежный союзник России
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press

Президент России Владимир Путин назвал Таджикистан надежным союзником Москвы. Об этом он заявил в ходе встречи с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном.

«Таджикистан — наш надежный союзник и хороший экономический партнер. Российская Федерация занимает первое место среди торгово-экономических партнеров Таджикистана, второе место по объему инвестиций», — сказал Путин.

Он также отметил, что отношения Москвы и Душанбе являются «конструктивными» и «доверительными», добавив, что они развиваются хорошими темпами.

Ранее в комплексе «Игора» Ленинградской области прошли переговоры Путина и Рахмона. В ходе встречи они затронули тему развития двухсторонних отношений в политической, торгово-экономической и других сферах.

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