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13:00, 25 декабря 2024Россия

Путину доложили о взрыве во владикавказском торговом центре

Песков: Путину доложили о взрыве в ТЦ «Алания Молл» во Владикавказе
Алан Босиков
Алан Босиков (Редактор отдела «Россия»)
СюжетПожары в России

Фото: Alexander Kazakov / Pool / Sputnik / Reuters

Президента России Владимира Путина проинформировали о ЧП в торговом центре (ТЦ) «Алания Молл» во Владикавказе. Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, передает ТАСС.

Взрыв на территории ТЦ произошел утром в среду, 25 декабря, затем на объекте начался пожар.

Местные жители указали на большую мощность взрыва. По словам одного из них, его ощутили жители домов в радиусе 500 метров. «Стоял у окна, пил сок — и услышал мощный взрыв. Он был настолько сильный, что наш дом аж тряхнуло — как при землетрясении», — описал свои ощущения горожанин.

Тем временем глава Северной Осетии Сергей Меняйло назвал причину взрыва. По его словам, регион был атакован беспилотником. Взрыв и пожар начались после падения обломков, пояснил он. Источником своей информированности Меняйло обозначил Минобороны России.

ЖЗЛ
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