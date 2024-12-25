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06:33, 25 декабря 2024Мир

Ракетный крейсер ВМС США расстрелял второй американский истребитель

Ракетный крейсер ВМС США по ошибке расстрелял два американских истребителя
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Marco Garcia / Reuters

Ракетный крейсер Военно-морских сил (ВМС) США USS Gettysburg, который по ошибке сбил американский истребитель F/A-18, той же ночью обстрелял еще один самолет. Это выяснил телеканал Fox News.

Инцидент произошел 22 декабря в Красном море. Во время операции западной коалиции против мятежного движения хуситов корабль открыл дружественный огонь по самолетам, взлетавшим с палубы авианосца USS Harry S. Truman.

Первый истребитель был поражен, экипажу удалось катапультироваться. Второй самолет разминулся с зенитной ракетой, та пролетела на расстоянии 30 метров от борта.

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