Ракетный крейсер ВМС США расстрелял второй американский истребитель

Ракетный крейсер ВМС США по ошибке расстрелял два американских истребителя

Ракетный крейсер Военно-морских сил (ВМС) США USS Gettysburg, который по ошибке сбил американский истребитель F/A-18, той же ночью обстрелял еще один самолет. Это выяснил телеканал Fox News.

Инцидент произошел 22 декабря в Красном море. Во время операции западной коалиции против мятежного движения хуситов корабль открыл дружественный огонь по самолетам, взлетавшим с палубы авианосца USS Harry S. Truman.

Первый истребитель был поражен, экипажу удалось катапультироваться. Второй самолет разминулся с зенитной ракетой, та пролетела на расстоянии 30 метров от борта.