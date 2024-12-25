Наблюдательный совет оценил результаты работы АНО «Национальные приоритеты»

Дмитрий Чернышенко: знание бренда «Национальные проекты России» составило 91%

Заместитель председателя правительства России Дмитрий Чернышенко провел заседание наблюдательного совета АНО «Национальные приоритеты», на котором обсуждались итоги работы организации в 2024 году и задачи на ближайшую перспективу. С основным докладом выступила генеральный директор АНО «Национальные приоритеты» София Малявина.

Среди ключевых направлений работы АНО «Национальные приоритеты» в 2024 году: сопровождение национальных проектов, сбор обратной связи от людей для корректировки тактики реализации нацпроектов, информирование об инициативах и мероприятиях президента и правительства Российской Федерации, мерах поддержки граждан и экономики России (Объясняем.РФ), Десятилетия науки и технологий, Года семьи, федерального проекта «Профессионалитет», программы популяризации культуры среди молодежи «Пушкинская карта», а также формирование привлекательного для жизни и работы образа Дальнего Востока и др.

Согласно данным опроса ВЦИОМ, проведенного в декабре 2024 года, знание бренда «Национальные проекты России» составило 91 процент — это максимальный результат за все годы исследования. Наибольший прирост знания за год показали меры нацпроектов: национальный туристический портал «Путешествуем.рф» плюс 13 процентных пунктов (49 процентов), система долговременного ухода плюс 8 процентных пунктов (37 процентов), обучение школьников и взрослых в области искусственного интеллекта плюс 6 процентных пунктов (65 процентов).

«Узнаваемость национальных проектов находится на максимально высоком уровне за все годы исследования — 91 процент. Среди самых узнаваемых мер — материнский капитал, диспансеризация населения, семейная ипотека, их называют 98 процентов, 90 процентов и 88 процентов россиян соответственно. Особенно важно, что люди не просто знают о нацпроектах, но и понимают, какие возможности они предоставляют и пользуются конкретными мерами поддержки. Как отметил президент России Владимир Путин, главная задача нацпроектов заключается в том, чтобы россияне ощутили реальные изменения к лучшему, независимо от социального статуса и места проживания. В следующем году начнется масштабная работа по запуску 19, с перспективой увеличения до 20, новых нацпроектов. Необходимо и дальше продолжать популяризацию мер и возможностей для каждого жителя нашей страны», — сказал Дмитрий Чернышенко.

В 2025 году АНО «Национальные приоритеты» будет вести информационно-коммуникационное сопровождение 20 национальных проектов, включая разрабатываемый в настоящее время нацпроект «Биоэкономика». Они направлены на сохранение населения, укрепление здоровья и повышение благополучия людей, поддержку семей, создание комфортной и безопасной среды, экологическое благополучие, развитие экономики, технологий и цифровой сферы. Реализация новых нацпроектов начнется с 1 января 2025 года.

Кроме того, АНО «Национальные приоритеты» будет сопровождать мероприятия в рамках госпрограммы «Развитие физической культуры и спорта» и другие инициативы и мероприятия президента и правительства Российской Федерации.

«Узнаваемость и востребованность конкретных мер поддержки — это ключевой индикатор эффективности работы по продвижению национальных проектов, и сегодня 85 процентов жителей страны считают, что хотя бы один нацпроект принес пользу российскому обществу, от 72 процентов до 98 процентов хотели бы, чтобы реализация национальных проектов продолжилась в ближайшие пять лет», — сообщила София Малявина.

Наблюдательный совет обозначил основные направления работы АНО «Национальные приоритеты» в 2025 году: сопровождение всех национальных проектов, инициатив и мероприятий президента и правительства Российской Федерации, и комплексных проектов.