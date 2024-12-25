Родители нежелательно пребывающих в России детей-иностранцев получат аналогичный статус

МВД: родители нежелательно пребывающих в РФ детей получат такой же статус

Иностранцы, дети которых будут признаны нежелательно пребывающими на территории России, получат такой же статус. Об этом сообщается в приказе МВД.

Отмечается, что приказ вступит в силу с 5 февраля 2025 года.

В случае, если иностранный гражданин не достиг 18-летнего возраста, при подготовке материалов о нежелательности его пребывания в России одновременно будут готовиться материалы о нежелательности пребывания в государстве и в отношении его родителей или законных представителей, следует из документа.

Ранее Государственная Дума приняла закон, который запрещает принимать в школы детей мигрантов без знания русского языка. Теперь перед зачислением в школу в обязательном порядке будет проверяться законность нахождения ребенка на территории РФ, а также уровень знания русского языка