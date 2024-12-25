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12:42, 25 декабря 2024Россия

Роспотребнадзор сообщил о загрязнениях после разлива мазута в Краснодарском крае

РПН выявил отклонение от норм в воде после ЧП с мазутом в Краснодарском крае
Марк Леонов
Марк Леонов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

Роспотребнадзор (РПН) выявил отклонения от норм в пробах морской воды после чрезвычайного происшествия с разливом мазута в Краснодарском крае. Об этом представители службы рассказали «Ленте.ру».

По информации РПН, несоответствие нормам было обнаружено в девяти из 24 проб морской воды, взятых в Анапе и Темрюкском районе региона. В то же время все пробы атмосферного воздуха, питьевой воды и готовых блюд отвечают санитарным нормам, загрязнений в них не выявлено.

«Сотрудники Роспотребнадзора продолжают ежедневный лабораторный контроль объектов внешней среды», — сообщили в службе и обратились к работающим на месте ЧП волонтерам с призывом соблюдать меры безопасности.

15 декабря в Черном море произошло крушение танкеров «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239», перевозивших девять тысяч тонн мазута. Причиной происшествий могли стать опасные погодные условия или ошибка экипажей. Наиболее загрязненным участком берега Черного моря в Краснодарском крае после разлива нефтепродуктов с танкеров оказался пляж возле детского лагеря «Планета» в Анапе.

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