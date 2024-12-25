Россиян предупредили о новой мошеннической схеме с подарками

Аналитики Zecurion: россиянам приходят сообщения с «подарками» от мошенников

Россиянам начали поступать сообщения от мошенников с предложением отследить некий «подарок» по ссылке, которая ведет на фишинговый сайт. О новой схеме в разговоре с «Лентой.ру» предупредили аналитики компании по кибербезопасности Zecurion.

«Человеку приходит сообщение о подарке, посылке, доставке отследить которые можно по ссылке. Ссылка ведет на фишинговый ресурс, где возможно оплата доставки или подтверждение личности в интересах мошенников, — объяснили специалисты. — В результате преступники могут получить расширенные сведения о жертве и ее документы, установить вредоносное ПО на устройство, списать деньги и украсть данные банковских карт».

По словам аналитиков, насторожить пользователей должны сам факт подарка от неизвестного отправителя, странный адрес страницы, на которую ведет ссылка, необходимость вводить персональные данные, а также оплаты некой комиссии.

«Подобная схема наиболее эффективна перед Новым годом. Подарки, в том числе от знакомых, которые хотят сделать сюрприз, или партнеров и подрядчиков по работе широко распространены. В результате сообщения мошенников выглядят правдоподобно», — объяснили в Zecurion.

В онлайн-кинотеатре Okko 13 декабря вышел документальный сериал об эпидемии телефонных мошенников «На крючке: когда звонит мошенник». В четырех сериях раскрывается, как мошенники обманывают сотни тысяч россиян, какие схемы используют и почему так умело манипулируют, как работают мошеннические кол-центры, и, наконец, как обезопасить себя от злоумышленников.