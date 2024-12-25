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19:07, 25 декабря 2024Экономика

Россиян предупредили об опасности елочных игрушек

Эксперт Гринько: на елочных игрушках скапливается множество микробов
Александра Качан (Редактор)

Фото: ClaudiaRamirezValdespino / Shutterstock / Fotodom  

На елочных игрушках может скапливаться большое количество микробов. Об опасности для здоровья россиян предупредил научный обозреватель Николай Гринько, передает «Москва 24».

Эксперт посоветовал соблюдать меры предосторожности и наводить порядок в новогодних украшениях. Перед использованием элементов декора в праздничный период стоит помыть руки, а сами игрушки протереть антибактериальными салфетками.

Гринько отметил, что в России риск распространения микробов меньше, чем в странах с более высоким уровнем влажности. Россияне чаще всего хранят новогодний декор на балконах и антресолях, где микробам сложнее выжить. «Конечно, это не отменяет необходимости соблюдения чистоты и протирки елочных шариков и гирлянд. Но и отмывать их сильнодействующими реагентами тоже, пожалуй, не стоит», — заключил эксперт.

Ранее эксперты сети «Лемана ПРО» рассказали, как снизить влияние новогодних праздников на экологию планеты. Они посоветовали отказаться от блестящей бумаги и лент при упаковке подарков.

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