Россиян предупредили об опасности елочных игрушек

На елочных игрушках может скапливаться большое количество микробов. Об опасности для здоровья россиян предупредил научный обозреватель Николай Гринько, передает «Москва 24».
Эксперт посоветовал соблюдать меры предосторожности и наводить порядок в новогодних украшениях. Перед использованием элементов декора в праздничный период стоит помыть руки, а сами игрушки протереть антибактериальными салфетками.
Гринько отметил, что в России риск распространения микробов меньше, чем в странах с более высоким уровнем влажности. Россияне чаще всего хранят новогодний декор на балконах и антресолях, где микробам сложнее выжить. «Конечно, это не отменяет необходимости соблюдения чистоты и протирки елочных шариков и гирлянд. Но и отмывать их сильнодействующими реагентами тоже, пожалуй, не стоит», — заключил эксперт.
Ранее эксперты сети «Лемана ПРО» рассказали, как снизить влияние новогодних праздников на экологию планеты. Они посоветовали отказаться от блестящей бумаги и лент при упаковке подарков.