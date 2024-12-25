Россиянам назвали полезную замену тарталеткам на новогоднем столе

Диетолог Кованова: тарталетки из теста можно заменить салатом айсберг

Чтобы новогодний стол был не только вкусным, но и полезным, нужно постараться не превысить норму в три тысячи калорий за ночь, предупредила диетолог, нутрициолог София Кованова. В беседе с aif.ru она назвала менее калорийную замену некоторым ингредиентам праздничных блюд.

По словам Ковановой, вместо тарталеток для приготовления закуски с икрой можно использовать салат романо или айсберг. Тяжелый для пищеварительной системы классический майонез диетолог предложила заменить на заправку из оливкового масла или овощей: томатную, с авокадо или ореховую.

«Дополните стол нарезками овощей для перекуса: морковь, сельдерей, перец, свежие кабачки. Это красиво и полезно», — добавила специалистка. Кованова отметила, что эти овощи также могут быть хорошей закуской к вину.

Однако если выпить больше бокала алкоголя, это неизбежно приведет к повышенному аппетиту, перееданию и отекам наутро после застолья, предупредила она. Диетолог также посоветовала в течение дня перед праздничным ужином есть умеренно, но при этом выпить не менее двух литров воды.

Ранее гастроэнтеролог Валерия Ломова назвала опасные сочетания новогодних блюд и напитков. В частности, она посоветовала не сочетать фрукты с алкоголем.