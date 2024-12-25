Россиянам назвали способ избежать холеры на популярном зимой курорте

Эксперт Баранова: во избежание заражения холерой нужно мыть руки после туалета

Риск заразиться холерой в Таиланде после вспышки заболевания очень небольшой, успокоила биолог Анча Баранова. Способ избежать заражения инфекцией на популярном зимой курорте она назвала в беседе с aif.ru.

По словам Барановой, холерный вибрион попадает в организм орально — например, при употреблении зараженной воды, не прошедших термообработку морепродуктов, свежих овощей и фруктов, либо через фекалии инфицированного человека. «Маловероятно, все-таки у нас уборные повсюду. Плюс к тому пациент с таким заболеванием обычно лежит пластом», — указала она.

По словам биолога, с момента заражения до появления симптомом может пройти от нескольких часов до нескольких суток. При этом в большинстве случаев инфекция протекает как легкая диарея, уточнила Баранова.

Если человек соблюдает правила гигиены — к примеру, моет руки после туалета — риск заражения минимальный, заверила она. Также биолог порекомендовала кипятить воду или употреблять бутилированную (особенно в поездках), тщательно мыть овощи и фрукты, термически обрабатывать продукты, особенно там, где регулярно регистрируются заболевания холерой — в Таиланде, Индии, на Филиппинах и в Доминикане.

Ранее терапевт Ольга Чистик раскрыла способы, которые помогают избежать заражения вирусными заболеваниями от кого-то из членов семьи. По ее словам, в идеале заболевшего ОРВИ следует расположить отдельно от его домочадцев. Кроме того, у заболевшего человека обязательно должны быть отдельная посуда, предметы быта и личной гигиены.