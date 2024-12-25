Россиянам подсказали «хорошую инвестиционную идею»

Минфин: российский частный инвестор заинтересуется длинными ОФЗ

Летом 2024 года в России наблюдался всплеск интереса управляющих паевыми инвестиционными фондами к длинным облигациям федерального займа (ОФЗ). Об этом заявил директор департамента государственного долга и государственных финансовых активов Минфина России Денис Мамонов. Его процитировало РБК.

«Эти фонды станут более активно привлекать инвестиции. Частный инвестор поймет, что зафиксировать те доходности, которые сейчас предлагаются на рынке госдолга долгосрочно, — хорошая инвестиционная идея», — сказал Мамонов.

Он подчеркнул, что в России рынок госдолга вызывает все больший интерес у физических лиц, что министерство может лишь приветствовать.

Ранее эксперты назвали инвестиции в ОФЗ одним из тех способов, которые дадут россиянам возможность преумножить сбережения. Отмечается, что покупка таких ценных бумаг может обеспечить их владельца стабильным и умеренным дополнительным доходом.

О надежности и выгоде таких облигаций высказывался и министр финансов России Антон Силуанов. Он считает, что те, кто воспользуется данным инструментом, не пожалеют.