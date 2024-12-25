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20:35, 25 декабря 2024Силовые структуры

Россиянин 27 раз ударил отца и попал под суд

В Алтайском крае будут судить расправившегося с отцом мужчину
Екатерина Кашурникова
Екатерина Кашурникова (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

В Алтайском крае суд рассмотрит дело 35-летнего жителя Косихинского района, расправившегося с отцом. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

По данным ведомства, утром в сентябре пьяный обвинемый пришел в дом к отцу. Тот был не доволен, что сын пришел так рано, поэтому произошел конфликт. Сын 27 раз ударил родителя по голове и телу, в том числе деревянным стулом, а затем задушил.

Возбуждено дело по части 1 статьи 105 («Убийство») УК РФ.

Ранее суд приговорил к пяти годам колонии общего режима 34-летнюю жительницу Манского района, которая заставила сына выпить чистящее средство.

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