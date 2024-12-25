Россиянин описал взрыв в российском торговом центре фразой «как при землетрясении»

RT: взрыв в ТЦ во Владикавказе почувствовали жители домов в радиусе 500 метров

Взрыв в торговом центре (ТЦ) «Алания Молл» во Владикавказе почувствовали жители домов в радиусе 500 метров. Один из них описал произошедшее фразой «тряхнуло, как при землетрясении», пишет RT.

«Стоял у окна, пил сок — и услышал мощный взрыв. Он был настолько сильный, что наш дом аж тряхнуло — как при землетрясении», — рассказал россиянин.

По его словам, после того, как он прочувствовал взрывную волну, последовал звук большого количества сирен — к месту происшествия стали съезжаться машины экстренных служб.

Взрыв в торговом центре «Алания Молл» произошел утром в среду, 25 декабря. По последним данным, пострадали 13 человек — сотрудники торгового центра и случайные прохожие. Уборщицу, которая пришла на работу пораньше, спасти не удалось.