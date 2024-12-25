Россиянин получил девять лет колонии за подготовку к теракту

В Новосибирске суд дал девять лет колонии мужчине, готовившему теракт

В Новосибирске 2-й Восточный окружной военный суд приговорил жителя Никиту Горбунова, готовившего теракт, к девяти годам заключения. Об этом сообщает ТАСС.

Мужчину признали виновным в преступлении по статьям о подготовке к теракту и сотрудничестве с представителем иностранной организации, направленном против безопасности России. Первые четыре года он будет отбывать наказание в тюрьме, оставшийся срок — в колонии строгого режима.

По данным силовиков, Горбунов планировал уехать на Украину для участия в боевых действиях в составе запрещенной террористической организации. Во время задержания в его квартире нашли баллоны с кислородом, тысячи пуль и стальных шариков, а также 3,2 тысячи долларов, подготовленные для оплаты проезда на Украину.

Помимо этого, мужчина планировал получить дополнительный заработок за счет продажи конопли, которую он выращивал дома.

Ранее сообщалось, что в Чебоксарах задержали мужчину за оправдание теракта в «Крокусе».

