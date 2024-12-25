Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
12:19, 25 декабря 2024Силовые структуры

Россиянин получил девять лет колонии за подготовку к теракту

В Новосибирске суд дал девять лет колонии мужчине, готовившему теракт
Илона Палей (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Bulkin Sergey / Globallookpress.com

В Новосибирске 2-й Восточный окружной военный суд приговорил жителя Никиту Горбунова, готовившего теракт, к девяти годам заключения. Об этом сообщает ТАСС.

Мужчину признали виновным в преступлении по статьям о подготовке к теракту и сотрудничестве с представителем иностранной организации, направленном против безопасности России. Первые четыре года он будет отбывать наказание в тюрьме, оставшийся срок — в колонии строгого режима.

По данным силовиков, Горбунов планировал уехать на Украину для участия в боевых действиях в составе запрещенной террористической организации. Во время задержания в его квартире нашли баллоны с кислородом, тысячи пуль и стальных шариков, а также 3,2 тысячи долларов, подготовленные для оплаты проезда на Украину.

Помимо этого, мужчина планировал получить дополнительный заработок за счет продажи конопли, которую он выращивал дома.

Ранее сообщалось, что в Чебоксарах задержали мужчину за оправдание теракта в «Крокусе».

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Направлявшийся в Россию пассажирский самолет разбился в аэропорту Казахстана. На борту было 67 человек

      Песков назвал полученный Украиной миллиард долларов украденным

      МИД России объяснил суть мирных предложений Путина по Украине

      В Кремле понадеялись на участие заболевшего коронавирусом Пашиняна в саммите ЕАЭС

      В российском регионе осудили троих мужчин на сроки до 12 лет за незаконное хранение оружия

      Лавров высказался о переменах по Украине после прихода Трампа

      Россиянкам назвали модную обувь на 2025 год

      Лавров предрек нелегкое урегулирование кризиса на Украине

      Роспотребнадзор сообщил о загрязнениях после разлива мазута в Краснодарском крае

      Еще одного участника обмана певицы Долиной задержали в Тольятти

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше