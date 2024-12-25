Россиянин при ребенке избил соседскую собаку и помочился на чужую дверь

Житель Стерлитамака при ребенке избил собаку и помочился на чужую дверь

Житель города Стерлитамак в Башкирии при ребенке избил соседскую собаку и помочился на чужую дверь. Об этом сообщил Telegram-канал Mash Batash.

Россиянин заметил животное в общем коридоре, когда возвращался с сыном домой. Мужчине не понравилось, что собака легла у них на пути — он стали избивать ее ногами, а после попытался ударить санками.

Хозяева услышали лай животного и запустили его домой обратно. В отместку житель Башкирии помочился на дверь владельцев четвероногой. За всем этим наблюдал ребенок.

До этого сообщалось, что в подмосковных Мытищах пьяный мужчина два часа избивал кнутом собаку, обмочившуюся в квартире.

Соседи собрали группу в 20 человек и отправились вызволять животное. Россиянина заставили отдать питомца.

На какое-то время пса забрала проживающая в жилищном комплексе женщина, которая открыла сбор средств на ветеринара и передержку.