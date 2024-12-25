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05:42, 25 декабря 2024Путешествия

Россиянка описала рынок в США фразой «стоит поучиться у Запада»

Алина Черненко

Фото: Umit Bektas / Reuters

Российская путешественница побывала на рынке в США и рассказала, чему стоит поучиться у Запада. Своим мнением она поделилась в личном блоге на платформе «Дзен».

«Маркетинг на высоте. Прилавки красочные, с разными продуктами. Так и тянется рука что-нибудь купить. Цены кусают, но только мою руку, для меня — дорого, а для американцев — в самый раз», — такими фразами описала увиденное россиянка.

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Ершова отметила, что на американских рынках всегда есть что-то, что привлекает даже молодых людей, привыкших к онлайн-покупкам. Например, там часто играет живая музыка, предлагают гостям дегустации и мастер-классы, плетут косы и разукрашивают детям лица смешными картинками, проводят конкурсы с призами.  

Кроме того, когда покупатель видит, что продукты прибыли на рынок сразу с фермы или из океана, он готов заплатить чуть больше, чем в супермаркете, добавила автор публикации. «Что же, у нас в России рыбы нет? Или капуста с картошкой не растут? Обязательно вот нам "китайщину" из супермаркетов есть?» — задалась вопросом она.

Путешественница также подчеркнула, что в США рынок — это не просто место торговли, но и способ поддержки фермеров, пекарей и рыбаков. «Не всем же кассирами работать! Можно же и свою продукцию продавать, и лишнюю копейку зарабатывать», — пояснила она.

Ершова выразила мнение, что российские базары тоже могли бы быть более популярными, если бы они добавили современный сервис — от фудтраков с пиццами, пирожками и горячими напитками, — а также удобные способы оплаты, в том числе картой.

Ранее эта же тревел-блогерша описала подготовку в Новому году в США фразой «посмеемся и, может, задумаемся?» По ее словам, украшение домов и улиц к празднику в этой стране — радость и искусство.

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