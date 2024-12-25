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12:43, 25 декабря 2024Ценности

Россиянкам назвали модную обувь на 2025 год

Стилист Анна Скороходова: открывающая пальцы обувь будет трендом в 2025 году
Алина Гостева
Алина Гостева

Фото: Svetlana Vozmilova / Globallookpress.com

Стилистка Анна Скороходова назвала россиянкам трендовую обувь на 2025 год. Ее комментарий приводит «Радио 1».

По словам специалистки, в грядущем году в приоритете будут комфортные варианты. Например, удобные модели каблуков или изделия с плоской подошвой. «Конечно, это открытые пальцы в противовес неудобным зауженным носам, которые были долгое время популярны», — в то же время добавила эксперт.

При этом актуальной окажется обувь из прозрачных материалов и со змеиным принтом, а также фасоны в ярких оттенках: красном, желтом и золотистый металлик, указала собеседница издания.

Ранее сообщалось, что трендом стала одна «уродливая» модель обуви.

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