Российская авиакомпания запустила распродажу со скидками до 30 процентов

Авиакомпания Nordwind Airlines запустила распродажу со скидками до 30 процентов

Российская авиакомпания Nordwind Airlines («Северный ветер») запустила распродажу в последние дни уходящего года. Об этом сообщается в Telegram-канале перевозчика.

Отмечается, что акция проходит с 25 по 29 декабря 2024 года, скидки на билеты достигают 30 процентов. Улететь по выбранным направлениям можно с 14 января по 23 апреля 2025-го.

Например, авиабилеты из Грозного в Казань предлагаются по цене от 3,5 тысячи рублей, из Казани в Новокузнецк — от 4,7 тысячи рублей, а в Минводы — от 5,9 тысячи. При этом перелет из Калининграда в Уфу обойдется в 7,3 тысячи рублей, из Магнитогорска в Петербург — в 6,1 тысячи.

Ранее другая авиакомпания, «Аэрофлот», запустила скидки к Новому году. Акция продлится до 29 декабря и затронет международные направления.