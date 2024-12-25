Российская учительница набросилась на школьника с угрозами и попала на видео

В Тюменской области учительница набросилась на школьника

В Тюменской области преподаватель русского языка и литературы набросилась на ученика шестого класса с угрозами. Инцидент попал на видео, ролик опубликовало издание 72.ru.

На кадрах видно, как российская учительница пытается вытащить ученика из-за стола и кричит на него: «Да сколько можно?». Далее последовала угроза расправы.

Со слов матери одноклассника мальчика, конфликт произошел из-за того, что дети опоздали на урок. В начале урока педагог закрыла перед ними дверь, а те якобы расселись на полу возле кабинета. Спустя некоторое время учитель все же открыла дверь кабинета и впустила их на урок.

«Дети расселись, однако двое мальчиков начали играть ручками. По словам одноклассников, это было не очень громко, но шум вывел педагога из себя и начался скандал», — рассказала россиянка.

В департаменте образования российского региона действия педагога расценили, как «несоответствующие нормам профессиональной этики педагога». По факту произошедшего проводится проверка.

Ранее в Подмосковье учитель физкультуры дал подзатыльник школьнику со словами «совсем дурак что ли», затем схватил плачущего ученика за шиворот и протащил по коридору. После конфликта в российском образовательном учреждении он уволился.