Российские военные обнаружили украинские объекты ПВО в Курской области

Минобороны: Су-35 обнаружили украинские объекты ПВО в Курской области

Российские военные обнаружили украинские объекты противовоздушной обороны (ПВО) в Курской области. Об этом сообщили в Минобороны, пишет ТАСС.

Как уточнили в оборонном ведомстве, при выполнении боевых задач экипажи многоцелевых истребителей Су-35С обнаружили установленные в российском приграничье ПВО противника.

Кроме того, им удалось достичь изначальной цели боевой задачи — прикрытия авиации и вертолетов, которые наносили удары по бронетехнике и военным Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Ранее в Минобороны раскрыли детали боев в Курской области. По данным министерства, за минувшие сутки были уничтожены два танка, две боевые бронированные машины и три автомобиля ВСУ. Потери составили 230 человек.