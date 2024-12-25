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14:47, 25 декабря 2024Россия

В Минобороны раскрыли детали боев в Курской области

МО РФ: потери ВСУ в Курской области за сутки составили 230 солдат
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Потери Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курской области за сутки составили 230 солдат. Детали боев в российском приграничье раскрыли в Минобороны России (МО РФ).

По данным оборонного ведомства, за минувшие сутки были уничтожены два танка, две боевые бронированные машины и три автомобиля ВСУ.

Подразделения группировки войск «Север» продолжили наступательные действия в районах населенных пунктов Александрия, Викторовка, Лебедевка, Леонидово, Мартыновка, Николаевка, Николаево-Дарьино, Никольский, Новая Сорочина, Русское Поречное, Свердликово и Черкасская Конопелька. Здесь, по данным МО РФ, российские военные отразили семь контратак штурмовых групп ВСУ.

Кроме того, были нанесены удары оперативно-тактической и армейской авиацией по расположениям бойцов ВСУ в ряде населенных пунктов Сумской области.

Ранее в ходе прямой линии президент России Владимир Путин заявил, что в российском приграничье уничтожили больше техники противника, чем в зоне специальной военной операции (СВО) на Украине за весь 2024 год.

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