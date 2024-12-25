Российский первоклассник ушел из школы и исчез

В Красноярске первоклассник ушел из школы и исчез

В Красноярске первоклассник ушел из школы и исчез. Об этом сообщил региональный портал Ngs24.ru.

По сведениям российского издания, семилетний мальчик после занятий не появился дома. К его поискам привлекли волонтеров и сотрудников полиции.

Рост пропавшего ребенка составляет 120 сантиметров, он плотного телосложения, у него зеленые глаза. Школьник был одет в шапку кислотно-зеленого цвета и ярко-красную куртку.

До этого сообщалось, что в Прокопьевске Кемеровской области пропавшего 12-летнего мальчика нашли за коробками, стоящими за прилавком продуктового магазина.

Выяснилось, что школьник лежал в узком пространстве примерно в 40 сантиметров. По данным оперативников, мальчик зашел в магазин погреться и решил там остаться переночевать. Позже он побоялся выйти и остался за прилавком еще на пару дней.