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07:30, 25 декабря 2024Забота о себе

Россиянам перечислили самые опасные продукты на новогоднем столе

Продеус: самые опасные на новогоднем столе — майонезные салаты и кремовые торты
Алена Шевченко
Алена Шевченко (Корреспондент отдела оперативной информации)

Фото: Andrey Arkusha / Globallookpress.com

Самые опасные продукты на новогоднем столе — это майонезные салаты и кремовые пирожные, рассказал врач-иммунолог и телеведущий Андрей Продеус. Список угрожающий здоровью россиян продуктов специалист перечислил в разговоре с «Лентой.ру».

Конечно же, самый опасный на столе в новогоднюю ночь — это алкоголь. Понятно, что он не портится с точки зрения биологической порчи, но он портит наш организм

Андрей Продеусврач-иммунолог и телеведущий

«Самые опасные продукты — это салаты, заправленные майонезом, сметаной, которые остаются на воздухе, и пирожные, торты, которые имеют кремовую основу. Это то, что скоропортящееся и быстропортящееся. Эти два типа продуктов, которые я бы поставил на первое место по опасности с точки зрения того, что они могут испортиться», — рассказал Продеус.

Второе место, по словам врача, делят мясо, курица, рыба и икра, которые долго стояли на новогоднем столе. Он объяснил, что такого рода продукты являются замечательной средой для роста микроорганизмов.

«Третье — это салаты, которые не заправлены соусами, то есть просто зелень и овощи. Пускай вы их, например, помыли, но они стояли сутки-двое. Вы же не будете перемывать их заново, особенно если они нарезаны. Поэтому они могут быть субстратом для роста бактерий», — заключил Продеус.

Ранее заведующий кафедрой маркетинга РУДН Александр Зобов сообщил, что в 2024 году отпускные цены на красную икру в России выросли более чем на 50 процентов. Аналитик отметил, что это обстоятельство в итоге привело к заметному увеличению розничных цен на икру в преддверии новогодних праздников. Удорожание продукции эксперт связал прежде всего с проблемой вылова красной рыбы.

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