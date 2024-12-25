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09:35, 25 декабря 2024Мир

Сектору Газа предрекли наступление голода

FEWS NET: голод может начаться в ближайшее время на севере сектора Газа
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Hatem Khaled / Reuters

В ближайшее время может начаться голод на севере сектора Газа. Об этом сообщает Al Jazeera со ссылкой на заявление международной мониторинговой организации «Сеть систем раннего предупреждения о голоде» (FEWS NET).

Организация предупреждает, что в анклаве уже более двух месяцев продолжается осада армией Израиля. По данным FEWS NET, голод разворачивается в Джабалие, Бейт-Лахие и Бейт-Хануне, поскольку Израиль продолжает почти полную блокаду гуманитарных и коммерческих поставок продовольствия в регион.

«Если Израиль будет и дальше продолжать блокаду, начатую 5 октября, то смертность от недоедания может превысить считающиеся показателем голода значения уже в следующем месяце», — заявили в организации.

Ранее Папа Римский Франциск в воскресной молитве «Ангелус» призвал к рождественскому перемирию на всех фронтах войны. Понтифик также раскритиковал действия Израиля в секторе Газа, добавив, что в этом конфликте много жестокости.

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