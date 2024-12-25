Сергей Зверев завел отдельную квартиру для одежды и корон

Сергей Зверев признался, что имеет отдельную квартиру для одежды и корон

Российский стилист и шоумен Сергей Зверев приобрел отдельную квартиру, где хранит предметы своего гардероба. Об этом он рассказал в беседе с URA.RU.

По словам Зверева, квартира полностью занята одеждой и коронами. «Чего там только нет! Обуви очень много. Мне ее делают на заказ. Причем, одна часть обуви — исключительно для красных дорожек и выходов в свет. В обычной жизни я такую не надеваю», — поделился шоумен.

Ранее Зверев пожаловался, что последние 20 лет борется с шумными соседями. Стилист оставил у дверей проблемных жильцов записку с призывом не ходить по дому на каблуках рано утром, так как из-за плохой шумоизоляции звуки хорошо слышны в его квартире.