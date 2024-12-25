Сотрудник Курской АЭС ушел на СВО после атаки ВСУ на станцию

Монтажник с Курской АЭС ушел на спецоперацию после атаки ВСУ на станцию

Сотрудник Курской атомной электростанции (АЭС) решил уйти на фронт после атаки на станцию со стороны Украины. Об этом он рассказал в беседе с РИА Новости.

Мужчина, работавший монтажником, подписал контракт с Минобороны России и пошел в разведчики. «В тот момент напали как раз на атомную, я увидел наших ребят — и как-то перевернуло меня, я решил подписать контракт», — объяснил он.

Собеседник агентства добавил, что взял себе позывной «Атом». «Сейчас разведчик-санитар я в группе, вдруг, не дай Бог, тяжелые, я должен оказать помощь, меня этому учили», — отметил он.