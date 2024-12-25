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07:57, 25 декабря 2024Россия

Сотрудник Курской АЭС ушел на СВО после атаки ВСУ на станцию

Монтажник с Курской АЭС ушел на спецоперацию после атаки ВСУ на станцию
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Сотрудник Курской атомной электростанции (АЭС) решил уйти на фронт после атаки на станцию со стороны Украины. Об этом он рассказал в беседе с РИА Новости.

Мужчина, работавший монтажником, подписал контракт с Минобороны России и пошел в разведчики. «В тот момент напали как раз на атомную, я увидел наших ребят — и как-то перевернуло меня, я решил подписать контракт», — объяснил он.

Собеседник агентства добавил, что взял себе позывной «Атом». «Сейчас разведчик-санитар я в группе, вдруг, не дай Бог, тяжелые, я должен оказать помощь, меня этому учили», — отметил он.

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