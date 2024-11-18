Оценена готовность Курской АЭС к возможным ударам ВСУ дальнобойными ракетами

Митрахович: в случае угрозы ракетного удара реактор Курской АЭС могут заглушить

В случае угрозы ракетного удара Вооруженными силами Украины (ВСУ) по Курской атомной электростанции (АЭС) ее реактор могут заглушить или перевести в режим меньшей нагрузки. Об этом заявил эксперт Станислав Митрахович, его слова приводит издание «Абзац».

Эксперт отметил, что в истории не было случаев, когда непосредственно наносились бы удары ракетами по атомной электростанции. «Пока можно говорить о перспективе, когда уничтожаются подстанции и нарушается связь между атомной станцией и потребителем», — отметил он.

Оценивая готовность Курской АЭС к возможным ударам ВСУ дальнобойными ракетами, Митрахович заявил, что конструкция электростанции предполагает защиту от падения небольшого самолета, однако степень повреждений от прямого попадания ракет предсказать трудно.

«Если Украина в отчаянии решится на прямой удар по Курской АЭС, в таком случае реактор заранее заглушат», — заключил эксперт.

Ранее, в воскресенье, 17 октября, стало известно, что Байден впервые санкционировал применение Украиной дальнобойных ракет ATACMS по территории России.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, в свою очередь, заявил, что главная опасность в вопросе разрешения наносить удары вглубь российской территории дальнобойными ракетами состоит в том, что эти удары способны выполнять западные страны, а не Киев.