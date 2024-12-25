Стала известна судьба пилотов разбившегося в Казахстане самолета

Baza: пилоты разбившегося в Казахстане пассажирского самолета не выжили

Предварительно стало известно, что пилоты разбившегося в Казахстане пассажирского самолета AZAL (Azerbaijan Airlines) не выжили. Об их судьбе сообщает Telegram-канал Baza.

Уточняется, что из всего летного экипажа спаслись бортпроводник и стюардесса.

Крушение потерпел лайнер Embraer 190 AHY8243 Az Airlines. Он подал сигнал ЧС из-за столкновения с птицей и нарушения рулевого управления с посадкой. Самолет летел из Баку в Грозный, но из-за тумана был перенаправлен в Махачкалу. По разным данным, выжить удалось 27-28 пассажирам.