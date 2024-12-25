Стало известно о готовности Финляндии мобилизовать 280 тысяч военных за неделю

Independent: Финляндия готова мобилизовать 280 тысяч военных за неделю

Финляндия в случае необходимости готова мобилизовать 280 тысяч военных. Об этом сообщает газета Independent со ссылкой на президента страны Александра Стубба.

По его словам, вооруженные силы Финляндии могут быть мобилизованы и «вооружены до зубов» за неделю. Отмечается, что в последнее время власти страны начали увеличивать вложения в оборону. Так, с 2022 года ежегодные расходы Финляндии в этой сфере выросли почти на 0,9 процента ВВП.

Ранее глава Минобороны Финляндии Антти Хяккянен заявил, что страна готовится укреплять оборону на случай возможных продолжительных войн. «Мы укрепим способность Финляндии противостоять широкомасштабному воздействию, военному давлению и потенциальным крупномасштабным войнам, которые могут затянуться на годы», — сказал он.