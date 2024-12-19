В Минобороны Финляндии заявили о подготовке страны к продолжительным войнам

Глава Минобороны Финляндии Хяккянен: страна готовится к продолжительным войнам

Глава Минобороны Финляндии Антти Хяккянен заявил, что страна готовится укреплять оборону на случай возможных продолжительных войн. Об этом говорится в пресс-релизе на сайте военного ведомства к публикации обновленного оборонного доклада.

«Мы укрепим способность Финляндии противостоять широкомасштабному воздействию, военному давлению и потенциальным крупномасштабным войнам, которые могут затянуться на годы», — сказал Хяккянен.

Это первый оборонный доклад МО Финляндии с момента вступления государства в НАТО. В нем Россия названа «угрозой для безопасности Европы и Финляндии».

Ранее сообщалось, что Финляндия закупит беспилотники для наблюдения за границей с РФ. На эти цели будут потрачены выделенные ранее Еврокомиссией средства.