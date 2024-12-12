Финляндия закупит дроны для наблюдения за границей с Россией

Keskisuomalainen: Финляндия закупит беспилотники для наблюдения за границей с РФ

Финляндия закупит беспилотники для наблюдения за границей с Россией. Об этом сообщила газета Keskisuomalainen.

Уточняется, что на эти цели будут потрачены выделенные ранее Еврокомиссией средства. Деньги также будут использованы для приобретения оборудования для обнаружения дронов, развитие радиотехнического наблюдения и закупку различных патрульных и внедорожных транспортных средств.

Кроме того, ожидается, что в 2025 году будет завершено строительство 100-километрового забора на восточной финской границе.

11 декабря власти Финляндии сообщили, что ЕК выделила 50 миллионов евро дополнительного финансирования для усиления контроля на границе с Россией.

Ранее профессор Хельсинкского университета Туомас Малинен раскритиковал закрытие границы с Россией. По его словам, это не имеет абсолютно никакого смысла.

