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23:56, 12 декабря 2024Мир

Финляндия закупит дроны для наблюдения за границей с Россией

Keskisuomalainen: Финляндия закупит беспилотники для наблюдения за границей с РФ
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Lehtikuva / Lauri Heino / Reuters

Финляндия закупит беспилотники для наблюдения за границей с Россией. Об этом сообщила газета Keskisuomalainen.

Уточняется, что на эти цели будут потрачены выделенные ранее Еврокомиссией средства. Деньги также будут использованы для приобретения оборудования для обнаружения дронов, развитие радиотехнического наблюдения и закупку различных патрульных и внедорожных транспортных средств.

Кроме того, ожидается, что в 2025 году будет завершено строительство 100-километрового забора на восточной финской границе.

11 декабря власти Финляндии сообщили, что ЕК выделила 50 миллионов евро дополнительного финансирования для усиления контроля на границе с Россией.

Ранее профессор Хельсинкского университета Туомас Малинен раскритиковал закрытие границы с Россией. По его словам, это не имеет абсолютно никакого смысла.

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