Финляндия закупит дроны для наблюдения за границей с Россией

Финляндия закупит беспилотники для наблюдения за границей с Россией. Об этом сообщила газета Keskisuomalainen.
Уточняется, что на эти цели будут потрачены выделенные ранее Еврокомиссией средства. Деньги также будут использованы для приобретения оборудования для обнаружения дронов, развитие радиотехнического наблюдения и закупку различных патрульных и внедорожных транспортных средств.
Кроме того, ожидается, что в 2025 году будет завершено строительство 100-километрового забора на восточной финской границе.
11 декабря власти Финляндии сообщили, что ЕК выделила 50 миллионов евро дополнительного финансирования для усиления контроля на границе с Россией.
Ранее профессор Хельсинкского университета Туомас Малинен раскритиковал закрытие границы с Россией. По его словам, это не имеет абсолютно никакого смысла.