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08:26, 25 декабря 2024Забота о себе

Стало известно о неожиданном влиянии кофеина на сон

Терапевт Гардинер: кофе негативно влияет на сон даже за 12 часов до укладывания
Александра Лисица
Александра Лисица (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Toa Heftiba / Unsplash

Употребление кофе способно негативно влиять на качество сна, даже если пить его не перед укладыванием в постель, рассказала австралийская терапевт Карисса Гардинер. Ее слова цитирует издание People.

Гардинер обнаружила, что дозу кофеина в 100 миллиграммов можно употреблять за четыре часа до сна без вреда для него, а доза в 400 миллиграммов может нарушать сон, даже если ее употребили за 12 часов до сна. Она пришла к выводу, что из-за такого большого промежутка времени любители кофе «могут испытывать трудности с правильным восприятием влияния кофеина на качество своего сна».

«Примерно 80 процентов населения [Австралии] потребляет кофеин, и эта привычка может вызывать высокий уровень недостаточности сна. Понимание того, как доза кофеина и время его приема влияют на сон, может помочь разработать практические рекомендации, которые позволят минимизировать его негативное воздействие на сон», — заключила Гардинер.

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